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Битва за Часов Яр: российские бойцы штурмуют уже центр города

Силовые структуры

Армия РФ штурмует центр Часова Яра, прорвавшись на фланге.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

На южном фланге российская армия заняла урочища "Кринички" и "Ступки" на участке шириной больше 3.5 км на глубину 1.5 км и продолжает давить в направлении южной части города.

В самом Часове Яре подразделения ВС РФ продолжают зачищать ВСУ в мкр. "Новосеверный" и у "Часовярского огнеупорного комбината".

Боевики ВСУ ранее сообщили, что "бои начались в южной части города за мкр. Шевченко и Цех №2. Продолжается движение в район н. п. Ступочки.

Русские воины производят перегруппировку. Продолжаются бои в районе высотных зданий, где у россиян тоже есть продвижение.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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