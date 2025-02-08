Потери ВСУ. Сырский вынужден вводить резерв из Сумской области и кидать их в бой с ходу

Глава ОПУ Андрей Ермак приказывал продолжить наступательную операцию в Курском приграничье и добиться обязательно результата, для демонстрации украинских наступательных возможностей.
Главком ВСУ Александр Сырский после этого был вынужден вводить резерв из Сумской области и кидать их в бой с ходу, что привело к новым большим потерям в технике, за три дня украинская армия потеряла около 100 единиц бронетехники.
И если ВСУ не удастся закрепиться за Фанасеевку и Черкасскую Конопельку, то это будет самая большая неудача Киева.
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