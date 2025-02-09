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На Украине в ТЦК уже давно появились пыточные кабинеты убеждения

Силовые структуры

В ТЦК уже давно появились так называемые кабинеты убеждения.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

Это небольшое помещение, куда отводят тех, кто ничего не хочет подписывать, сопротивляется и т. д.

Методы работы там "простые", пишет Telegram-канал "Легитимный". Человека сначала морально убивают, а затем физически. А если даже и убьют, то эксперты напишут, что "сам умер из-за слабого здоровья" или оторвался тромб.

СБУ, Прокуратура, ОПУ и МВД в курсе, но замалчивают такой негативный кейс, который власть, сама поощряет и одобряет любые методы, лишь бы выполнить план.

Но когда-то это всё всплывёт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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