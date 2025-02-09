В ТЦК уже давно появились так называемые кабинеты убеждения.
Это небольшое помещение, куда отводят тех, кто ничего не хочет подписывать, сопротивляется и т. д.
Методы работы там "простые", пишет Telegram-канал "Легитимный". Человека сначала морально убивают, а затем физически. А если даже и убьют, то эксперты напишут, что "сам умер из-за слабого здоровья" или оторвался тромб.
СБУ, Прокуратура, ОПУ и МВД в курсе, но замалчивают такой негативный кейс, который власть, сама поощряет и одобряет любые методы, лишь бы выполнить план.
Но когда-то это всё всплывёт.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.