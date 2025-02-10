Вооруженные силы Украины передислоцировало группу украинских военнослужащих с красноармейского направления в поселок Волчанские Хутора Харьковской области. Информация о передислокации поступила от Службы безопасности России.
Виталий Ганчев, глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области проинформировал о том, что эта область имеет важное стратегическое и политическое значение для России и обязательно будет освобождена от киевского режима.
Ганчев также напомнил, что российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны для того, чтобы украинская армия не обстреливала территорию Белгородской области и Луганской народной республики.
Ранее поступила информация от Министерства обороны РФ о том, что военное украинское подразделение направило в Суджанский район Курской области более 320 человек в качестве резерва.
По имеющимся данным, украинское военное командование направило в российский регион десантно-штурмовое подразделение численностью более 320 человек из Сум.
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