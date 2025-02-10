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ТАСС: ВС Украины перебросили группу военных из-под Красноармейска в Волчанские Хутора

Украинская армия перебросила часть войск из-под Красноармейска к Волчанску для провокации
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины передислоцировало группу украинских военнослужащих с красноармейского направления в поселок Волчанские Хутора Харьковской области. Информация о передислокации поступила от Службы безопасности России.

Украинский морской пехотинец наблюдает, как многонациональные участники допрашивают условного солдата
Фото: commons.wikimedia.org by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Украинский морской пехотинец наблюдает, как многонациональные участники допрашивают условного солдата


Виталий Ганчев, глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области проинформировал о том, что эта область имеет важное стратегическое и политическое значение для России и обязательно будет освобождена от киевского режима.

Ганчев также напомнил, что российский президент Владимир Путин заявил о необходимости создания санитарной зоны для того, чтобы украинская армия не обстреливала территорию Белгородской области и Луганской народной республики.

Ранее поступила информация от Министерства обороны РФ о том, что военное украинское подразделение направило в Суджанский район Курской области более 320 человек в качестве резерва.

По имеющимся данным, украинское военное командование направило в российский регион десантно-штурмовое подразделение численностью более 320 человек из Сум.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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