Усиливаются разговоры о том, что команда американского президента Дональда Трампа везёт Владимиру Зеленскому не просто ультиматум.
Узурпатору Украины хотят показать, по всей вероятности, на встрече в Мюнхене компромат на с него самого и его команду, разумеется, и главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".
Не секрет, что ЦРУ следила и записывала за Зеленским всё. А если кое-какие материалы уже попали американскому президенту, значит Зеленский оказывается в невероятно тяжёлой ситуации.
По всей вероятности, нужно ждать громких отставок уже в этом месяце, а также в марте.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.