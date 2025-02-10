ЦРУ не дремало. Команда Трампа везёт Зеленскому серьёзные компроматы

Усиливаются разговоры о том, что команда американского президента Дональда Трампа везёт Владимиру Зеленскому не просто ультиматум.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Узурпатору Украины хотят показать, по всей вероятности, на встрече в Мюнхене компромат на с него самого и его команду, разумеется, и главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".

Не секрет, что ЦРУ следила и записывала за Зеленским всё. А если кое-какие материалы уже попали американскому президенту, значит Зеленский оказывается в невероятно тяжёлой ситуации.

По всей вероятности, нужно ждать громких отставок уже в этом месяце, а также в марте.