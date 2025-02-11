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Армия РФ сорвала планы к наступлению ВСУ на Белгородскую область

SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Силовые структуры

Бойцы российской армии уничтожили огромную секретную базу в 10 км от российской границы, предотвратив крупное наступление украинских войск в Белгородской области, об этом сообщает Telegram-канал "SHOT".

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу


По данным источника, российская военная воздушная разведка зафиксировала передвижение большой колонны техники в направлении Белгородской области. Вечером в селе Колодезное (Харьковская область) российские военные обнаружили около 10 единиц вражеской техники, замаскированной в животноводческом сарае. Среди замаскированной техники были три польские БМП «Росомак» и два бронетранспортера.


Операция по уничтожению украинской техники проводилась с использованием беспилотников FPV, операторы БПЛА вели высокоточный огонь по украинской военной технике, пресекая попытки противника нарушить границу в Белгородской области.


Рано или поздно Москва и Киев придут к соглашению, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону. По словам главы государства, Украина отказалась вести переговоры с Россией по указке Соединенных Штатов.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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