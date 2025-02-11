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Путин поставил новые задачи после освобождения Дзержинска

Владимир Путин озвучил новые задачи для Донбасса — что изменится после Дзержинска
1:13
Силовые структуры » Военные новости

Российский президент Владимир Путин поставил новые задачи перед Донецкой Народной Республикой после освобождения Дзержинска.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

По информации, успехи Вооруженных сил Российской Федерации на донецком направлении позволили отодвинуть линию соприкосновения и направить на восстановление региона дополнительные ресурсы.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал российскому президенту слова благодарности от местных жителей республики "за постоянную и деятельную поддержку".

Российский лидер Владимир Владимирович Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле проинформировал, что вопросы безопасности важны.

7 февраля Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённый пункт Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республики.

Стоит напомнить, что главная цели специальной военной операции на территории Украины — это защита мирных граждан от националистов киевского режима.

Военнослужащие армии России продолжают выполнять поставленные задачи в ходе проведения спецоперации.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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