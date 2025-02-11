Российский президент Владимир Путин поставил новые задачи перед Донецкой Народной Республикой после освобождения Дзержинска.
По информации, успехи Вооруженных сил Российской Федерации на донецком направлении позволили отодвинуть линию соприкосновения и направить на восстановление региона дополнительные ресурсы.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал российскому президенту слова благодарности от местных жителей республики "за постоянную и деятельную поддержку".
Российский лидер Владимир Владимирович Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле проинформировал, что вопросы безопасности важны.
7 февраля Вооружённые силы Российской Федерации освободили населённый пункт Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республики.
Стоит напомнить, что главная цели специальной военной операции на территории Украины — это защита мирных граждан от националистов киевского режима.
Военнослужащие армии России продолжают выполнять поставленные задачи в ходе проведения спецоперации.
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