Путин поставил новые задачи после освобождения Дзержинска

Владимир Путин озвучил новые задачи для Донбасса — что изменится после Дзержинска

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский президент Владимир Путин поставил новые задачи перед Донецкой Народной Республикой после освобождения Дзержинска.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

По информации, успехи Вооруженных сил Российской Федерации на донецком направлении позволили отодвинуть линию соприкосновения и направить на восстановление региона дополнительные ресурсы.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал российскому президенту слова благодарности от местных жителей республики "за постоянную и деятельную поддержку".

Российский лидер Владимир Владимирович Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле проинформировал, что вопросы безопасности важны.

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Стоит напомнить, что главная цели специальной военной операции на территории Украины — это защита мирных граждан от националистов киевского режима.

Военнослужащие армии России продолжают выполнять поставленные задачи в ходе проведения спецоперации.