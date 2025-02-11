Новые Калибры атакуют стратегические объекты украинского государства

Это новое оружие изменило тактику ударов: что известно о запуске Калибров

Военно-морской флот России осуществил ракетный удар по территории Украины с использованием новейших модификаций крылатых ракет "Калибр".

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат армии США, Джавелин

Вооруженные силы Российской Федерации наносят ракетные удары по территории Украины. По информации, военнослужащие российской армии применяют крылатые ракеты "Калибр" со стороны Черного моря.

С полуночи армия России наносит ракетно-бомбовые удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. "Калибры" и "Искандеры" уничтожают подземные хранилища и склады с боеприпасами противника.

"Калибры" и "Искандеры" летят на север по Николаевской и Днепропетровской областям. Их курс — на Александрию, Светловодск и Кременчуг. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве. Известно о взрывах в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области, расположенной на западе Украины, прозвучали взрывы. Взрывы также были зафиксированы и в районе города Сум.

Представители городской и областной администраций никак не комментировали происходящие в городе события.

Применение для ударов по Украине новейших крылатых ракет "Калибр" отметили многие военные эксперты. Они описывают иную траекторию полета ракет и активное маневрирование при выходе в район атаки.