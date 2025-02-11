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Успешные испытания "Симметрии" подразделением Б.А.Р.С "Сармат"

"Симметрия": прорыв в радиоэлектронной борьбе
Силовые структуры » Военные новости

Специализированное подразделение Б. А. Р. С "Сармат" провело успешные испытания новейшего комплекса радиоэлектронного борьбы (РЭБ) "Симметрия". Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале участников отряда.

Беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Беспилотник

По словам разработчиков, технология стала революционной в сфере РЭБ. В отличие от стандартных систем, работающих с широким частотным диапазоном, "Симметрия" фокусируется на точечном подавлении источников сигналов противника. Традиционные аналоги, как отметили специалисты, требуют больших энергозатрат и использования громоздкого оборудования, что ограничивает их оперативность.

Как сообщает "Царьград", новый комплекс отличается интеллектуальным алгоритмом работы: он анализирует и нейтрализует конкретные частоты, используемые оппонентом. Это не только повышает точность воздействия, но и снижает потребление энергии, а компактные размеры установки обеспечивают её высокую мобильность в полевых условиях.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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