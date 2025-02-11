Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Войска Российской Федерации планомерно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Глава республики Денис Пушилин проинформировал, военнослужащие российской армии продвигаются почти по всей линии соприкосновения.

Попытки атак бойцов украинской армии на красноармейском направлении в ДНР не увенчались успехом.

Военные армии России расширяют зону наблюдения и ликвидируют укрепрайоны украинской армии на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки.

Также глава Донецкой Народной Республики отметил определенные успехи российской армии в Часовом Яре.

Кроме того, группировка войск Российской Федерации «Юг» за 24 часа заняла более выгодные рубежи, а также нанесла авиаудары по трем подразделениям украинской армии в ДНР.

Ранее стало известно, что российские войска освободили город Дзержинск в ДНР. Об освобождении Дзержинска, важного логистического направления и одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ, Министерство бороны РФ сообщило 7 февраля.

Город расположен к северо-западу от Горловки. Специальная военная операция на территории Украины началась с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Главная цель проведения специальной военной операции- освобождение территорий Донбасса и защита мирных граждан от националистов украинской армии.