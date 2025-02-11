Войска Российской Федерации планомерно продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.
Глава республики Денис Пушилин проинформировал, военнослужащие российской армии продвигаются почти по всей линии соприкосновения.
Попытки атак бойцов украинской армии на красноармейском направлении в ДНР не увенчались успехом.
Военные армии России расширяют зону наблюдения и ликвидируют укрепрайоны украинской армии на Кураховском направлении, а также в районе Великой Новоселки.
Также глава Донецкой Народной Республики отметил определенные успехи российской армии в Часовом Яре.
Кроме того, группировка войск Российской Федерации «Юг» за 24 часа заняла более выгодные рубежи, а также нанесла авиаудары по трем подразделениям украинской армии в ДНР.
Ранее стало известно, что российские войска освободили город Дзержинск в ДНР. Об освобождении Дзержинска, важного логистического направления и одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ, Министерство бороны РФ сообщило 7 февраля.
Город расположен к северо-западу от Горловки. Специальная военная операция на территории Украины началась с 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.
Главная цель проведения специальной военной операции- освобождение территорий Донбасса и защита мирных граждан от националистов украинской армии.
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