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Сырский жалуется Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются

Силовые структуры » Военные новости

На ставке Главком ВСУ Александр Сырский жаловался Владимиру Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Объясняет он это тем, что военные не хотят идти в наступление/мясные штурмы.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник.

В штурмы приходится в основном отправлять мотивированных, которых в ВСУ с каждым днём всё меньше и меньше. Это угрожает тем, что скоро украинская армия совсем потеряет боеспособность.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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