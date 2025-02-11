Сырский жалуется Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются

На ставке Главком ВСУ Александр Сырский жаловался Владимиру Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Объясняет он это тем, что военные не хотят идти в наступление/мясные штурмы.

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник.

В штурмы приходится в основном отправлять мотивированных, которых в ВСУ с каждым днём всё меньше и меньше. Это угрожает тем, что скоро украинская армия совсем потеряет боеспособность.