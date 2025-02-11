Сырский жалуется Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются

На ставке Главком ВСУ Александр Сырский жаловался Владимиру Зеленскому, что все нынешние наступления проваливаются.
Объясняет он это тем, что военные не хотят идти в наступление/мясные штурмы.
Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник.
В штурмы приходится в основном отправлять мотивированных, которых в ВСУ с каждым днём всё меньше и меньше. Это угрожает тем, что скоро украинская армия совсем потеряет боеспособность.
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