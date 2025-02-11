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Цель России — принудить Украину к капитуляции! Политолог рассказал, по чему бьют ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости

Российские солдаты ударили по Украине. Крылатые ракеты полетели на север в направлении Николаевской и Днепропетровской области, сообщила "Страна.ua". Политолог, военный волонтёр, публицист, председатель в Общественное движение "Битва за Донбасс" Алексей Живов рассказал Pravda. Ru, какое у этой атаки стратегическое значение и что могло стать целью ВС РФ.

Пуск противокорабельной ракеты, ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий
Пуск противокорабельной ракеты, ВМФ России

Он отметил, что ракетные и беспилотные атаки дальнобойными средствами поражения направлены по энергетической, газотранспортной и военной инфраструктуре Украины, а также по местам расположения личного состава и западной техники.

"Назначение этих ударов — снизить либо наступательный потенциал ВСУ, либо способность Украины в целом, а также продолжать боевые действия", — рассказал эксперт.

По словам Живова, он узнал, что ВС РФ на этот раз били по энергетической инфраструктуре, связанной с производством вооружений.

Также эксперт предположил, какие действия армия России может предпринять далее.

"Наша задача — принудить Украину к капитуляции в том или ином виде, то есть к переговорам на условиях России", — заключил Живов.

Уточнения

Раке́та (от итал. rocchetta — маленькое веретено, через нем. Rakete или нидерл. raket) — летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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