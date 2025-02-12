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По заказу администрации Байдена: ради чего США развернули военное подразделение у границы с РФ?

2:16
Силовые структуры » Военные новости

Подразделение армии США развёрнуто на эстонской военной базе у границы с РФ, сообщает телерадиовещательная компания ERR. Для чего это сделано, и может ли Россия ответить на такие действия, рассказал Pravda. Ru военный эксперт, Герой России Рустем Клупов.

Авиабаза Михаил Когэлничану, Румыния
Фото: flickr.com by U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Ryan Crane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авиабаза Михаил Когэлничану, Румыния

"Вряд ли это сделали по распоряжению нового президента, скорее по планам предыдущего. В восточной части Европы находится штаб 5-го армейского корпуса США, который сегодня предположительно может насчитывать до двух дивизий постоянного состава. На ротационной основе там находятся бригады. Понятно, что они развёрнуты против России", — рассказал Клупов.

Он добавил, что в полную боевую готовность их можно привести за 30 суток. Спустя это время после подачи сигнала о начале боевых действий, например, от получения каких-то боевых задач, 5-й армейский корпус в составе трех дивизий будет готов к ведению боевых действий.

"Ещё в Восточной Европе находятся подразделения Германии, Великобритании и других стран НАТО. Это было сделано ещё в период правления Байдена", — заявил эксперт.

Он добавил: что-то, что сейчас передислоцировано в Эстонию, скорее всего, не может быть связано с нарастанием, например, сложной оперативной обстановки в Балтийском море. Хотя исключать этого тоже нельзя в связи с тем, что кабельная война держит в напряжении и даёт повод к самонаращиванию психоза для стран Европы, в особенности Прибалтики.

По словам Клупова, Россия может ответить на такие действия США.

"У нас всегда есть в запасе ядерная дубинка. Также наши силы и средства разведки как были развёрнуты, так и есть на этом направлении. Кроме того, Эстония не такая большая, чтобы мы не могли применить вооружение Балтийского флота по этой территории в случае обострения ситуации", — отметил эксперт.

Клупов добавил, что оно может начаться, например, из-за того, что Эстония закроет свою национальную 12-мильную морскую зону, что перекроет международный проход по Финскому заливу и выход России в Балтийское море.

Уточнения

Эсто́ния — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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