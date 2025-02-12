Как сообщает Telegram-канал "Mash", российским бойцам удалось взять в огневой круг свыше 500 человек украинской армии. Украинское контрнаступление началось вблизи реки Локни Курской области.
В ходе спецоперации российским бойцам удалось взять под свой контроль населенный пункт Свердликово, сейчас на данный момент там происходит зачистка от украинских солдат. Населенный пункт Свердликово удалось отбить бойцами 106-й дивизии армии РФ.
Украинские солдаты стягивают все свои резервы в село Юнаковка Сумской области. Сообщается, что во время ротации солдат ВС Украины были атакованы российскими беспилотниками.
Напомним, что об освобождении села Яценовое в Донецкой Народной Республике было объявлено позавчера вечером. В ходе контрнаступления украинская армия потеряла свыше 500 человек.
В Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска продвинулись в Харьковской области, захватив поселок Двуречная.
Ранее украинский президент сообщил о том, что киевские власти хотят обменять захваченные в Курской области территории на территории, оккупированные российскими войсками.
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