В Курской области свыше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок

Mash: Свыше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в Курской области

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает Telegram-канал "Mash", российским бойцам удалось взять в огневой круг свыше 500 человек украинской армии. Украинское контрнаступление началось вблизи реки Локни Курской области.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво

В ходе спецоперации российским бойцам удалось взять под свой контроль населенный пункт Свердликово, сейчас на данный момент там происходит зачистка от украинских солдат. Населенный пункт Свердликово удалось отбить бойцами 106-й дивизии армии РФ.



Украинские солдаты стягивают все свои резервы в село Юнаковка Сумской области. Сообщается, что во время ротации солдат ВС Украины были атакованы российскими беспилотниками.



Напомним, что об освобождении села Яценовое в Донецкой Народной Республике было объявлено позавчера вечером. В ходе контрнаступления украинская армия потеряла свыше 500 человек.



В Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска продвинулись в Харьковской области, захватив поселок Двуречная.



Ранее украинский президент сообщил о том, что киевские власти хотят обменять захваченные в Курской области территории на территории, оккупированные российскими войсками.