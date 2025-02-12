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В Курской области свыше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок

Mash: Свыше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в Курской области
1:21
Силовые структуры

Как сообщает Telegram-канал "Mash", российским бойцам удалось взять в огневой круг свыше 500 человек украинской армии. Украинское контрнаступление началось вблизи реки Локни Курской области.

сво
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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В ходе спецоперации российским бойцам удалось взять под свой контроль населенный пункт Свердликово, сейчас на данный момент там происходит зачистка от украинских солдат. Населенный пункт Свердликово удалось отбить бойцами 106-й дивизии армии РФ.


Украинские солдаты стягивают все свои резервы в село Юнаковка Сумской области. Сообщается, что во время ротации солдат ВС Украины были атакованы российскими беспилотниками.


Напомним, что об освобождении села Яценовое в Донецкой Народной Республике было объявлено позавчера вечером. В ходе контрнаступления украинская армия потеряла свыше 500 человек.


В Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска продвинулись в Харьковской области, захватив поселок Двуречная.


Ранее украинский президент сообщил о том, что киевские власти хотят обменять захваченные в Курской области территории на территории, оккупированные российскими войсками.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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