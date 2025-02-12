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ТАСС: Украинская армия использует воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА

ТАСС: ВС Украины используют воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА
Силовые структуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанимают воспитанников детского дома в качестве операторов беспилотников в районе Красноармейска (украинское название Покровска), сообщили агентству "ТАСС" российские силовики.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2


По данным силовых структур, боевики ВСУ пользуются сложными условиями для своих целей, в которых растут дети-сироты и подростки, и находят среди них морально незрелых и равнодушных людей для выполнения своей миссии.


Представители силовых структур отмечают, что детей из детских домов выбирают из-за особенностей воспитания в суровых условиях, ведь БПЛА наводятся не только на военные объекты, но и на гражданские цели, которые никто не осмелится атаковать.


Между тем, накануне ВСУ атаковали с помощью БПЛА четыре населенных пункта в Белгородской области. В селе Никольское беспилотник FPV врезался в торговое здание. В здании разбито оконное стекло, обломки попали на фасад и ограждения. Ущерб также зафиксирован в селах Мокрая Орловка, Вязовое и Репяховка.

Сообщают, что повреждены линии электропередач, автомобили, частные дома и социальные объекты. Некоторые населенные пункты до сих пор остаются без электричества. Работа оперативных служб будет возобновлена после согласования с Министерством обороны России.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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