ТОП-5 российского оружия, которое активно используется на спецоперации

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если говорить о ТОП-5 российского оружия, которое активно используется в зоне спецоперации, то в список войдут наиболее эффективные и современные образцы вооружения.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Т-90М "Прорыв"

Перечислим их.

1. БПЛА "Герань-2".

Российский дрон-камикадзе, используемый для ударов по инфраструктуре и военным объектам. Дальнобойность — до 1000 км, мощная боеголовка (~50 кг). Тихий и сложный для обнаружения средствами ПВО.

2. Танки Т-90М "Прорыв"

Самый совершенный российский танк в зоне СВО. Оснащён комплексом активной защиты "Афганит" и динамической защитой "Реликт". Новая система управления огнём и улучшенная броня.

3. ОТРК "Искандер-М"

Оперативно-тактический ракетный комплекс, бьющий на 500+ км.

Высокая скорость и сложная траектория делают ракеты трудно перехватываемыми. Используется для ударов по складам, штабам и укреплённым объектам.

4. РСЗО "Торнадо-С"

Современная реактивная система залпового огня (замена "Смерч"). Высокоточные управляемые ракеты с дальностью до 120 км. Позволяет уничтожать укрепрайоны и живую силу противника.

5. Авиация: Су-34 и Су-35

Су-34 — фронтовой бомбардировщик с возможностью работы по наземным целям управляемыми бомбами (КАБ). Су-35 — многофункциональный истребитель, господствующий в воздухе. Оба самолёта активно применяются для нанесения высокоточных ударов по врагу.

Этот список можно дополнить зенитными комплексами "Панцирь-С1", крылатыми ракетами "Калибр", а также артиллерией Мста-С и Коалиция-СВ.