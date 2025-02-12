ТОП-5 российского оружия, которое активно используется на спецоперации

Если говорить о ТОП-5 российского оружия, которое активно используется в зоне спецоперации, то в список войдут наиболее эффективные и современные образцы вооружения.
Перечислим их.
1. БПЛА "Герань-2".
Российский дрон-камикадзе, используемый для ударов по инфраструктуре и военным объектам. Дальнобойность — до 1000 км, мощная боеголовка (~50 кг). Тихий и сложный для обнаружения средствами ПВО.
2. Танки Т-90М "Прорыв"
Самый совершенный российский танк в зоне СВО. Оснащён комплексом активной защиты "Афганит" и динамической защитой "Реликт". Новая система управления огнём и улучшенная броня.
3. ОТРК "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс, бьющий на 500+ км.
Высокая скорость и сложная траектория делают ракеты трудно перехватываемыми. Используется для ударов по складам, штабам и укреплённым объектам.
4. РСЗО "Торнадо-С"
Современная реактивная система залпового огня (замена "Смерч"). Высокоточные управляемые ракеты с дальностью до 120 км. Позволяет уничтожать укрепрайоны и живую силу противника.
5. Авиация: Су-34 и Су-35
Су-34 — фронтовой бомбардировщик с возможностью работы по наземным целям управляемыми бомбами (КАБ). Су-35 — многофункциональный истребитель, господствующий в воздухе. Оба самолёта активно применяются для нанесения высокоточных ударов по врагу.
Этот список можно дополнить зенитными комплексами "Панцирь-С1", крылатыми ракетами "Калибр", а также артиллерией Мста-С и Коалиция-СВ.
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