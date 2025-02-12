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Зеленский назвал условие, чтобы прекратить огонь

0:59
Силовые структуры » Военные новости

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что прекращения огня не будет без гарантий безопасности от партнеров.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

"Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности это невозможно", — сказал Зеленский в интервью журналу Economist.

При этом еще летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода украинских военных с территории новых регионов РФ. Также условием стало заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, пишет РИА Новости.

Уточнения

Усло́вие — категория философии, обозначающая отношение предмета к окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а также относительно себя и своего внутреннего мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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