Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что прекращения огня не будет без гарантий безопасности от партнеров.
"Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности это невозможно", — сказал Зеленский в интервью журналу Economist.
При этом еще летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода украинских военных с территории новых регионов РФ. Также условием стало заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, пишет РИА Новости.
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