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ВС РФ ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу

Армия ВС РФ атаковали крупнейший на Украине газоперерабатывающий завод
Силовые структуры

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", основываясь на картах пожаров со спутника NASA, сообщает, что российские войска атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Черниговской области на территории Украины.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2


Это предприятие входит в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины. 
Украинский президиум заявил, что российские военные нанесли масштабный ракетный удар по Киеву в ночь на 12 февраля. Было особо отмечено, что атака была осуществлена с помощью беспилотных летательных аппаратов. 


В некоторых районах города произошли перебои с электричеством. Позднее Министерство обороны России заявило, что целью атаки был цех украинского предприятия ВПК, производящего беспилотные летательные аппараты и FPV-беспилотники.


Накануне 11 февраля российские войска начали массированную атаку на объекты газового и энергетического комплекса, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины. Украинские СМИ сообщили о нападении на газодобывающие предприятия в Полтавской области.


Напомним, что специальная военная операции на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Цель начала СВО - это защита мирного русскоязычного населения ДНР и ЛНР.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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