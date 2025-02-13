Марочко: Поставленная в ВСУ НАТОвская бронетехника ломается из-за морозов

Марочко заявил, что поставленная в ВСУ западная бронетехника ломается из-за морозов

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам военного эксперта Андрея Марочко, бронетехника НАТО, поставленная украинским вооруженным силам, начала ломаться на линии соприкосновения из-за холодной погоды. Об этом сообщает новостной портал "ТАСС".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский



По словам эксперта, основные проблемы возникли в топливной системе и двигателе, также начала выходить из строя коробка передач и отказал спусковой механизм боевых пушек.

Марочко добавил, что украинские вооруженные силы также испытывают "большие проблемы" из-за замерзания люков бронетехники, что сильно затрудняет быстрое проникновение в технику.



Напомним, что Вооруженные силы Украины с начала проведения спецоперации получили большое количество НАТОвской техники, сумма которых превышает триллионы долларов.