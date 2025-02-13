ATM: РФ молчит про ТЯО в Крыму и инцидент у мыса Меганом

ATM: США интересует ТЯО в Крыму и то, что сбили у мыса Меганом

Россия не подтверждает и не опровергает наличие в Крыму тактического ядерного оружия, а также не даёт США информации по "инциденту Меганом" — пишет Military Times со ссылкой на американский военный дайджест ATM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

По словам американских военспецов, РФ не сообщает о наличии в Крыму тактического ядерного оружия-"геймчейнджера" (меняющего правила или ход игры).

Речь про те же ракеты "Искандер-М" или "Калибр", которые могут поражать цели на Украине, в Восточной Европе, Турции и на Ближнем Востоке.

ATM напоминает, что при этом:

Москва провела учения по применению нестратегического ядерного оружия в Крыму, МИД ограничился заявлениями о "праве России размещать ядерное оружие в любом месте на своей территории".

Американцы также отмечают, что Москва в течение 5 лет не отвечала на запросы военного ведомства об "инциденте Меганом" — якобы уничтожении ВКС РФ неизвестного объекта в 2020 году у крымского мыса Меганом.

"Инцидент Меганом" мог быть связан с уничтожением объекта, интерпретируемого как "НЛО или аномальное явление", — считают они.

Мыс Меганом известен как зона наблюдений неоднозначных явлений: в древнегреческих эпосах он считался входом в подземное царство Аида, а в 1960-х годах местные жители видели уничтожение системой ПВО "непривычно большого объекта незнакомой формы".

Эксперты считают, что упоминание о "технологиях, выходящих за рамки современной науки", напоминает отчёты Пентагона 2021 года о наблюдении над США неопознанных объектов. Минобороны США, впрочем, видит в них скорее новейшие аэрокосмические, беспилотные или сверхзвуковые разработки противника.

Возможно, в Крыму Россия испытывала новое оружие — от летательных аппаратов на новых физических принципах до систем РЭБ.

Исследователи отмечают, что подобные случаи обычно засекречиваются — уничтожение самолета или дрона другой страны чревато военным конфликтом, а "вненаучные" находки явно забрали бы представители ВПК.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО (англ. UFO), — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве, или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем. Согласно докладу администрации США, опубликованному в июне 2021 года с 2004 по 2021 годы имели место как минимум 144 случая наблюдения НЛО американскими военными. В большинстве случаев разведывательные службы не смогли объяснить природу их происхождения. Ранее бывший президент США Барак Обама также подтвердил, что у американских властей имеются снимки воздушных явлений, имеющих не выясненную природу.



Тактическое ядерное оружие (ТЯО), или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких тысяч тонн (килотонн), часто меньше одной килотонны.

