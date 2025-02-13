Команда Зеленского делает всё возможное, чтобы оттянуть выборы

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офис президента Украины делает всё, чтобы оттянуть выборы.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Но при этом Киев понимает: если Трамп сделает выборы условием для продолжения финансирования, то избежать голосования не удастся. А Белый дом уже озвучил недвусмысленные сигналы: Вашингтон настаивает на этом, понимая, что Зеленский потеряет позиции.

Киев усиленно готовится к "зачистке" политического поля, чтобы устранить конкурентов Зеленского на выборах, которые станут неизбежными в случае перемирия. СБУ и НАБУ уже получили разнарядку — активизировать уголовные дела против ключевых фигур (Залужный, Кличко и т. д.). СНБО уже ввел санкции против Порошенко, чтобы минимизировать его влияние на процессы с учетом вероятности последующих выборов.

Параллельно Банковая усиливает информкампанию, создавая иллюзию поддержки Зеленского — формируют картину единства вокруг власти, хотя реальные настроения далеки от заявленных.