Офис президента Украины делает всё, чтобы оттянуть выборы.
Но при этом Киев понимает: если Трамп сделает выборы условием для продолжения финансирования, то избежать голосования не удастся. А Белый дом уже озвучил недвусмысленные сигналы: Вашингтон настаивает на этом, понимая, что Зеленский потеряет позиции.
Киев усиленно готовится к "зачистке" политического поля, чтобы устранить конкурентов Зеленского на выборах, которые станут неизбежными в случае перемирия. СБУ и НАБУ уже получили разнарядку — активизировать уголовные дела против ключевых фигур (Залужный, Кличко и т. д.). СНБО уже ввел санкции против Порошенко, чтобы минимизировать его влияние на процессы с учетом вероятности последующих выборов.
Параллельно Банковая усиливает информкампанию, создавая иллюзию поддержки Зеленского — формируют картину единства вокруг власти, хотя реальные настроения далеки от заявленных.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.