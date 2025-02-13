Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу

Владимир Зеленский во вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом пугал его последствиями наступления России на Европу.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

По его словам американцы будут воевать в Европе и многие погибнут.

"Потому что это война и это россияне", — говорил Зеленский.

Он также говорил, что Украине нужны 100 тысяч миротворцев. Подробности по этому вопросу он озвучит на Мюнхенской конференции 14-16 февраля. Он считает, что Киеву нужен миротворческий контингент как раз в формате США + Европа.

"Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну это не о 5 тысячах", — отметил Зеленский.