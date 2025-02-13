Владимир Зеленский во вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом пугал его последствиями наступления России на Европу.
По его словам американцы будут воевать в Европе и многие погибнут.
"Потому что это война и это россияне", — говорил Зеленский.
Он также говорил, что Украине нужны 100 тысяч миротворцев. Подробности по этому вопросу он озвучит на Мюнхенской конференции 14-16 февраля. Он считает, что Киеву нужен миротворческий контингент как раз в формате США + Европа.
"Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну это не о 5 тысячах", — отметил Зеленский.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.