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Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу

Силовые структуры

Владимир Зеленский во вчерашнем разговоре с Дональдом Трампом пугал его последствиями наступления России на Европу.

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

По его словам американцы будут воевать в Европе и многие погибнут.

"Потому что это война и это россияне", — говорил Зеленский.

Он также говорил, что Украине нужны 100 тысяч миротворцев. Подробности по этому вопросу он озвучит на Мюнхенской конференции 14-16 февраля. Он считает, что Киеву нужен миротворческий контингент как раз в формате США + Европа.

"Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тысяч человек, ну это не о 5 тысячах", — отметил Зеленский.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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