Европа может предоставить Украине только 25 тысяч солдат

Европа может предоставить Киеву лишь 25 000 солдат для размещения при необходимости — 120 000.
Об этом сообщает WELT.
Еврочиновники и НАТО до сих пор находятся в шоке после откровенных заявлений главы минобороны США Хегсета, что Вашингтон не заинтересован поддерживать Киев военным путем.
Сейчас Европа вынуждена сама обеспечивать безопасность Украины, отмечает издание. Учитывая ограниченность ресурсов и нежелание Штатов участвовать в процессе, поддержка ЕС превращается в формальность.
По мнению ряда высокопоставленных военных чиновников ЕС, такая миссия не будет иметь смысла.
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