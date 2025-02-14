Европа может предоставить Украине только 25 тысяч солдат

Европа может предоставить Киеву лишь 25 000 солдат для размещения при необходимости — 120 000.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ армия латвия

Об этом сообщает WELT.

Еврочиновники и НАТО до сих пор находятся в шоке после откровенных заявлений главы минобороны США Хегсета, что Вашингтон не заинтересован поддерживать Киев военным путем.

Сейчас Европа вынуждена сама обеспечивать безопасность Украины, отмечает издание. Учитывая ограниченность ресурсов и нежелание Штатов участвовать в процессе, поддержка ЕС превращается в формальность.

По мнению ряда высокопоставленных военных чиновников ЕС, такая миссия не будет иметь смысла.