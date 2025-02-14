Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогеры уверены: горчица помогает худеть — правда или миф
Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры
Запахи, которые кошки ненавидят: секреты их чувствительного носа
Война только начинается: Запад продолжит вводить санкции против России
Неожиданная причина, почему аккумулятор выходит из строя через 2 года вместо 6
Ветеринары против: почему лекарства для животных лучше не заказывать онлайн
Стратегия обеспечения безопасности в Арктике. Макрон обратился к Марку Рютте
Седокова вновь высказалась о смерти Тиммы: огромная дыра в сердце
Секреты идеального пресса: 8 простых упражнений для занятий дома

Европа может предоставить Украине только 25 тысяч солдат

Силовые структуры

Европа может предоставить Киеву лишь 25 000 солдат для размещения при необходимости — 120 000.

армия латвия
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
армия латвия

Об этом сообщает WELT.

Еврочиновники и НАТО до сих пор находятся в шоке после откровенных заявлений главы минобороны США Хегсета, что Вашингтон не заинтересован поддерживать Киев военным путем.

Сейчас Европа вынуждена сама обеспечивать безопасность Украины, отмечает издание. Учитывая ограниченность ресурсов и нежелание Штатов участвовать в процессе, поддержка ЕС превращается в формальность.

По мнению ряда высокопоставленных военных чиновников ЕС, такая миссия не будет иметь смысла.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Авто
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор Аудио 
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Садоводство, цветоводство
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора
Авто
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер Лондон не спит! Мирные переговоры будут саботированы Зеленским и Европой Дмитрий Плотников В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Последние материалы
Тайны кошачьего укрытия: почему ваша кошка прячется в шкафу
Как сдвинуть жизнь с мёртвой точки: 5 шагов для мягкого старта
От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке?
Первый "тихий" сверхзвук: самолёт XB-1 удивил инженеров
Амбиции в торговле и разногласия в политике: состоялся диалог Лондона с Пекином
Срочно проверьте свою косметичку: эти средства могут разрушить вашу кожу
Суды продолжают блокировать указы Трампа. Судья Амир Али обязал правительство возобновить международную помощь
Италия и гражданство: какие изменения ждут мигрантов в 2025 году
Почему собаки могут кого-то не любить? Разбираем логику питомцев
Утренний ритуал, который омолаживает, бодрит и помогает худеть — не упускайте эту привычку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.