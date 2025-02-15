Вице-президент США Джей-Ди Вэнс оценил вероятность отправки американских военнослужащих на Украину.
Как рассказал вице-президент Джей-Ди Вэнс в беседе с газетой Wall Street Journal, что Соединённые Штаты Америки не исключают вариант отправки войск на территорию Украины.
Он уточнил, что власти Соединенных Штатов Америки могут отправить военных в том случае, если Российская Федерация не будет вести переговоры «добросовестно».
Напомним, что Джей Ди Вэнс входит в состав делегации Соединённых Штатов Америки на Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с пятницы по воскресенье.
12 февраля президент Российской Федерации и Президент Соединенных Штатов Америки обсудили в телефонном разговоре перспективы мирного соглашения по поводу Украины.
Стоит напомнить, что военнослужащие российской армии продолжают освобождать территории и защищать мирных граждан от националистов украинской армии. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.
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