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Вэнс: Америка сможет ввести войска на Украину, если переговоры будут провальными

Силовые структуры » Военные новости

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс оценил вероятность отправки американских военнослужащих на Украину. 

НАТО армия
Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
НАТО армия

Как рассказал вице-президент Джей-Ди Вэнс в беседе с газетой Wall Street Journal, что Соединённые Штаты Америки не исключают вариант отправки войск на территорию Украины.

Он уточнил, что власти Соединенных Штатов Америки могут отправить военных в том случае, если Российская Федерация не будет вести переговоры «добросовестно».

Напомним, что Джей Ди Вэнс входит в состав делегации Соединённых Штатов Америки на Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с пятницы по воскресенье.

12 февраля президент Российской Федерации и Президент Соединенных Штатов Америки обсудили в телефонном разговоре перспективы мирного соглашения по поводу Украины.

Стоит напомнить, что военнослужащие российской армии продолжают освобождать территории и защищать мирных граждан от националистов украинской армии. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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