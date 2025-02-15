Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой

Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что военнослужащие киевского режима атаковали пять приграничных населенных пунктов в регионе.

Вследствие обстрела были повреждены семь домов и линии газо- и электроснабжения.

По предварительной информации, местные жители не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Украинская армия ежедневно обстреливает приграничные территории Российской Федерации, наносят удары с беспилотных летательных аппаратов и устраивает диверсии.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что средства противоздушной обороны в ночь на 14 февраля ликвидировали 50 беспилотников украинской армии.

По информации оборонного ведомства, армия киевского режима пыталась атаковать сразу несколько регионов.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.