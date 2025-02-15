Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области

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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что военнослужащие киевского режима атаковали пять приграничных населенных пунктов в регионе.

Вследствие обстрела были повреждены семь домов и линии газо- и электроснабжения.

По предварительной информации, местные жители не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Украинская армия ежедневно обстреливает приграничные территории Российской Федерации, наносят удары с беспилотных летательных аппаратов и устраивает диверсии.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что средства противоздушной обороны в ночь на 14 февраля ликвидировали 50 беспилотников украинской армии.

По информации оборонного ведомства, армия киевского режима пыталась атаковать сразу несколько регионов.