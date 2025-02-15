Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что военнослужащие киевского режима атаковали пять приграничных населенных пунктов в регионе.
Вследствие обстрела были повреждены семь домов и линии газо- и электроснабжения.
По предварительной информации, местные жители не пострадали, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Украинская армия ежедневно обстреливает приграничные территории Российской Федерации, наносят удары с беспилотных летательных аппаратов и устраивает диверсии.
До этого в Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что средства противоздушной обороны в ночь на 14 февраля ликвидировали 50 беспилотников украинской армии.
По информации оборонного ведомства, армия киевского режима пыталась атаковать сразу несколько регионов.
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