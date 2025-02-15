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Bloomberg: РФ соберет опытных переговорщиков на встречу с Америкой по Украине

Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных и опытных переговорщиков — настоящих политических тяжеловесов.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

«Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечает агентство.

Российский президент соберет команду высококвалифицированных переговорщиков на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки.

12 февраля состоялся телефонный разговор двух лидеров России и Америки, по информации разговор продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы по поводу ситуации урегулировании конфликта на Украине.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что администрация Украины будут пытаться сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.

Стоит напомнить, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Главная цель спецоперации защита мирных граждан и освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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