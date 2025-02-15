Украинские БПЛА атакуют Тульскую область

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Тульскую область.
В Тульской области зафиксированы атаки дронов Вооруженных Сил Украины. Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники.
«ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал.
Не менее пяти взрывов прозвучало в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс Саратовской области.
Ранее местные жители проинформировали, что прозвучало несколько взрывов, в результате чего произошло возгорание в хранилище горюче-смазочных материалов.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?