Украинские БПЛА атакуют Тульскую область

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Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Тульскую область.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

В Тульской области зафиксированы атаки дронов Вооруженных Сил Украины. Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники.

«ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал.

Не менее пяти взрывов прозвучало в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс Саратовской области.

Ранее местные жители проинформировали, что прозвучало несколько взрывов, в результате чего произошло возгорание в хранилище горюче-смазочных материалов.