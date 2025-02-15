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Украинские БПЛА атакуют Тульскую область

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Тульскую область.

Украинский беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский беспилотник

В Тульской области зафиксированы атаки дронов Вооруженных Сил Украины. Местные жители сообщают о слышимых взрывах в районе Сокольники.

«ВСУшные БПЛА атакуют Тульскую область. Местные жители слышали не менее пяти взрывов», — пишет telegram-канал.

Не менее пяти взрывов прозвучало в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс Саратовской области.

Ранее местные жители проинформировали, что прозвучало несколько взрывов, в результате чего произошло возгорание в хранилище горюче-смазочных материалов. 

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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