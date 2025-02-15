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Стало известно, почему солдаты ВСУ часто задумываются о дезертирстве

Житель Запорожья рассказал о дезертирстве в рядах украинской армии
1:08
Силовые структуры

Многие солдаты украинской армии часто рассматривают возможность дезертирства из-за военного поражения. Об этом изданию "РИА Новости" рассказал житель запорожского города Константин.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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"Те, у кого нет интернета, смотрят телемарафон (информационная программа на украинском ТВ). И там все отлично, там все хорошо. Если есть Telegram-каналы или, то, конечно, информация совсем другая", — посетовал местный житель.

По словам местного жителя Константина, журналисты умолчали о прорыве российской армии. Он даже рассказал о том, что многие украинские бойцы всерьез подумывают о дезертирстве.
По его словам, то, что говорят по телевизору, и то, о чем люди говорят между собой, это совершенно две разные реальности.

Позавчера Константин, житель Запорожья, рассказал, что украинские военные командиры уничтожили сообщения о том, что мобилизованные непригодны к военной службе. По его словам, солдаты могут связаться с родственниками только после того, как уйдут в армию и смогут пользоваться телефоном.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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