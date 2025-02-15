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В Саратовской области и еще двух регионах РФ объявлена угроза атаки БПЛА ВСУ

1:02
Силовые структуры » Военные новости

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщает Бусаргин.

Согласно информации от губернатора, в регионе локально работают системы оповещения. Экстренные службы Саратовской области находятся в полной готовности.

Похожие предупреждения опубликовали управление МЧС по Самарской области и оперштаб Курской области.

14 февраля в ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над российскими регионами 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие российской армии выполняют поставленные цели и задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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