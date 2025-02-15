В Саратовской области и еще двух регионах РФ объявлена угроза атаки БПЛА ВСУ

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — сообщает Бусаргин.
Согласно информации от губернатора, в регионе локально работают системы оповещения. Экстренные службы Саратовской области находятся в полной готовности.
Похожие предупреждения опубликовали управление МЧС по Самарской области и оперштаб Курской области.
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