МО РФ: Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

МО РФ сообщили о том, что Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армейские летчики, летавшие на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы, атаковали ракетами с воздуха личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом 15 февраля сообщило Министерство обороны России.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Пурель, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Российский самолет Су-34

Во время выполнения боевого задания по поддержке войск группы "Север" экипажи армейских самолетов выпустили ракеты по заданным координатам. После атаки экипажи выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте и выпустили тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника в цель. Артиллеристы передового отряда подтвердили уничтожение всех целей ВСУ.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны РФ в пятницу, украинская армия потеряла за день в общей сложности более 290 солдат. Так же была подтверждена информация о том, что ВС Украины потеряла одну БМП, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, один ЗРК, одну мостовую пусковую установку и три пункта управления беспилотниками.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины продолжается уже более трех лет.