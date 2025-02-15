Армейские летчики, летавшие на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы, атаковали ракетами с воздуха личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом 15 февраля сообщило Министерство обороны России.
Во время выполнения боевого задания по поддержке войск группы "Север" экипажи армейских самолетов выпустили ракеты по заданным координатам. После атаки экипажи выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте и выпустили тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника в цель. Артиллеристы передового отряда подтвердили уничтожение всех целей ВСУ.
Согласно данным, опубликованным Министерством обороны РФ в пятницу, украинская армия потеряла за день в общей сложности более 290 солдат. Так же была подтверждена информация о том, что ВС Украины потеряла одну БМП, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, один ЗРК, одну мостовую пусковую установку и три пункта управления беспилотниками.
Напомним, что специальная военная операция на территории Украины продолжается уже более трех лет.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?