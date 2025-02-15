Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами РФ.
Министерство обороны России заявило, что за последние 24 часа средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 40 беспилотников украинской армии на территорией РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.
Украинская армия каждый день пытаются атаковывать дронами объекты и предприятия в приграничных районах Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожают беспилотники украинской армии.
Роман Бусаргин в своем Telegram-канале проинформировал, что пострадавших и повреждений от атаки беспилотников противника в регионе нет.
Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотники. Военнослужащие российской армии каждый день защищают мирных граждан Донбасса от Вооруженных сил Украины.
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