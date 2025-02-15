Минобороны России: ПВО уничтожила за ночь 40 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

ПВО РФ уничтожила за ночь 40 украинских БПЛА противника над четырьмя регионами России

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами РФ.

Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681 беспилотник США MQ-9 Reaper

Министерство обороны России заявило, что за последние 24 часа средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 40 беспилотников украинской армии на территорией РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.

Украинская армия каждый день пытаются атаковывать дронами объекты и предприятия в приграничных районах Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожают беспилотники украинской армии.

Роман Бусаргин в своем Telegram-канале проинформировал, что пострадавших и повреждений от атаки беспилотников противника в регионе нет.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотники. Военнослужащие российской армии каждый день защищают мирных граждан Донбасса от Вооруженных сил Украины.