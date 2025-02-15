Жители Волгограда сообщила о падении обломков дрона на многоэтажку

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Жительница Волгограда рассказала о падении обломков беспилотного летательного аппарата на многоэтажку.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ взрыв

Местная жительница Волгограда сообщила, что ночью обломки беспилотного летательного аппарата упали на многоквартирный дом, она услышала очень громкий звук взрыва, проинформировал источник РИА Новости.

"Я ночью работала, все слышала. Сначала были такие глухие звуки, как будто взрывы вдалеке, а потом раздался очень громкий звук, хлопок, аж уши заложило. Потом пожарные машины поехали", - рассказала РИА Новости работница круглосуточного цветочного магазина.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в результате атаки беспилотника на территории региона произошло возгорание в промышленной зоне, в итоге пожар был потушен.

Ранее мэр города сообщил, что многоэтажка и жители дома не получили серьезных повреждений.

Минобороны Российской Федерации проинформировали, что за последние сутки средства противовоздушной обороны России ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины на территорией РФ.