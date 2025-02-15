В Днепропетровской области Вооруженные силы России начали атаковывать украинскую армию.
Как сообщается в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военнослужащие российской армии начали атаковать Вооруженные силы Украины в Днепропетровской области.
По информации военных корреспондентов, группа «Беркут» российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили грузовик украинской армии. Помимо техники, была уничтожена живая сила противника.
В ночь на 11 февраля армия Российской Федерации начала массированный ракетный удар по военным объектам на Украине.
В тот же день министерство обороны России заявило, что военнослужащие российской армии нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. В конце января украинский аналитический проект Deep State сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись в Донецкой народной республике.
Армия Российской Федерации защищает мирных граждан Донбасса и освобождает территории от Вооруженных сил Украины.
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