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ВС РФ начала активно уничтожать ВСУ в Днепропетровской области

Силовые структуры » Военные новости

В Днепропетровской области Вооруженные силы России начали атаковывать украинскую армию.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Как сообщается в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военнослужащие российской армии начали атаковать Вооруженные силы Украины в Днепропетровской области.

По информации военных корреспондентов, группа «Беркут» российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили грузовик украинской армии. Помимо техники, была уничтожена живая сила противника.

В ночь на 11 февраля армия Российской Федерации начала массированный ракетный удар по военным объектам на Украине.

В тот же день министерство обороны России заявило, что военнослужащие российской армии нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. В конце января украинский аналитический проект Deep State сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись в Донецкой народной республике.

Армия Российской Федерации защищает мирных граждан Донбасса и освобождает территории от Вооруженных сил Украины.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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