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ТОП-5 российских вооружений, которые больше всего пугают Запад

2:31
Силовые структуры

В зоне СВО Россия использует передовые вооружения, которые вызывают особое беспокойство на Западе.

Ракета "Кинжал"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета "Кинжал"

Это вооружение или трудно перехватить, или оно значительно превосходит западные аналоги.

Вот ТОП-5 российских вооружений, которые больше всего пугают Запад.

1. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Почему боятся?

Скорость до 10-12 Махов (12 000 км/ч) делает ракету почти неуязвимой для ПВО. Может поражать укреплённые командные пункты, склады, аэродромы. Используется с МиГ-31К, давая высокую мобильность.

Запад признаёт, что не имеет надёжной защиты от гиперзвукового оружия.

2. ОТРК "Искандер-М"

Почему боятся?

Ракеты обладают маневрирующей траекторией, что делает их трудно перехватываемыми. Дальность поражения — до 500 км.
Возможность использования как обычных, так и ядерных боеголовок.

НАТО не может эффективно защитить склады и узлы снабжения от "Искандеров".

3. БПЛА "Герань-2"

Почему боятся?

Массированное применение выводит из строя украинскую инфраструктуру. Дальность до 1000 км, высокая точность при низкой цене. Применяются стаями, перегружая ПВО.

Украинская ПВО вынуждена тратить дорогие ракеты Patriot и NASAMS на дешёвые дроны.

4. Танк Т-90М "Прорыв"

Почему боятся?

Лучший российский танк с современной динамической защитой "Реликт" и активной системой защиты "Афганит". Оснащён цифровой системой управления огнём и тепловизором. В боях превосходит Leopard 2 и Challenger 2 по многим параметрам.

Западные танки оказались уязвимы перед Т-90М, что вызвало обеспокоенность в НАТО.

5. РСЗО "Торнадо-С"

Почему боятся?

Модификация легендарного "Смерча", но с управляемыми реактивными снарядами дальностью до 120 км. Высокая точность позволяет уничтожать склады, колонны техники и укрепления с безопасного расстояния. В 2,5 раза эффективнее американских HIMARS по огневой мощи.

Запад понимает, что превосходство HIMARS в зоне СВО больше не бесспорно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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