В зоне СВО Россия использует передовые вооружения, которые вызывают особое беспокойство на Западе.
Это вооружение или трудно перехватить, или оно значительно превосходит западные аналоги.
Вот ТОП-5 российских вооружений, которые больше всего пугают Запад.
1. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал"
Почему боятся?
Скорость до 10-12 Махов (12 000 км/ч) делает ракету почти неуязвимой для ПВО. Может поражать укреплённые командные пункты, склады, аэродромы. Используется с МиГ-31К, давая высокую мобильность.
Запад признаёт, что не имеет надёжной защиты от гиперзвукового оружия.
2. ОТРК "Искандер-М"
Почему боятся?
Ракеты обладают маневрирующей траекторией, что делает их трудно перехватываемыми. Дальность поражения — до 500 км.
Возможность использования как обычных, так и ядерных боеголовок.
НАТО не может эффективно защитить склады и узлы снабжения от "Искандеров".
3. БПЛА "Герань-2"
Почему боятся?
Массированное применение выводит из строя украинскую инфраструктуру. Дальность до 1000 км, высокая точность при низкой цене. Применяются стаями, перегружая ПВО.
Украинская ПВО вынуждена тратить дорогие ракеты Patriot и NASAMS на дешёвые дроны.
4. Танк Т-90М "Прорыв"
Почему боятся?
Лучший российский танк с современной динамической защитой "Реликт" и активной системой защиты "Афганит". Оснащён цифровой системой управления огнём и тепловизором. В боях превосходит Leopard 2 и Challenger 2 по многим параметрам.
Западные танки оказались уязвимы перед Т-90М, что вызвало обеспокоенность в НАТО.
5. РСЗО "Торнадо-С"
Почему боятся?
Модификация легендарного "Смерча", но с управляемыми реактивными снарядами дальностью до 120 км. Высокая точность позволяет уничтожать склады, колонны техники и укрепления с безопасного расстояния. В 2,5 раза эффективнее американских HIMARS по огневой мощи.
Запад понимает, что превосходство HIMARS в зоне СВО больше не бесспорно.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?