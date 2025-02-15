Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово ДНР

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Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово Донецкой Народной Республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат армии США, Джавелин

Военные корреспонденты показали кадры группы уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины в окрестностях села Дачное в Донецкой Народной Республики.

На кадрах видно около десяти тел бойцов Вооруженных Сил Украины. Вероятно, все они принадлежали к одному подразделению украинской армии. Командование бросило своих погибших на позициях, которую они занимали.

Сам населенный пункт был освобожден 6 января в ходе активных наступательных действий группы "Южной" армии Российской Федерации.

По информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины потеряли в Курахово 80 процентов личного состава более 12 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 года началась спецоперация на территории Украины.