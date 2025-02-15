Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джаред Лето сообщил о пожаре в отеле, в котором он остановился: это душераздирающе
Растения страдают от грибка? Опрыскайте их этим раствором
Ваш обмен веществ тормозит, как старый компьютер? Эти упражнения — кнопка "ускорить"
Что с вами делает гипноз: исследователи заглянули в мозг под гипнозом
Стилист откровенно высказался о провокационном наряде Бьянки Цензори
Ольга Бузова похвасталась подарком на День всех влюблённых: еле подняла
Юрий Куклачёв оценил новый проект Большого Московского цирка
Опасный перерасход масла: когда обычный долив превращается в серьёзную проблему
Как сэкономить до 5 тысяч рублей на ЖКУ: советы эксперта

Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово ДНР

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Появились кадры  с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово Донецкой Народной Республики.

Солдат армии США, Джавелин
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат армии США, Джавелин

Военные корреспонденты показали кадры группы уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины в окрестностях села Дачное в Донецкой Народной Республики.

На кадрах видно около десяти тел бойцов Вооруженных Сил Украины. Вероятно, все они принадлежали к одному подразделению украинской армии. Командование бросило своих погибших на позициях, которую они занимали.

Сам населенный пункт был освобожден 6 января в ходе активных наступательных действий группы "Южной" армии Российской Федерации.

По информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины потеряли в Курахово 80 процентов личного состава более 12 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 года началась спецоперация на территории Украины.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах
Туризм
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ массово дронами атаковали регионы РФ, Зеленский готовит попытку кровавого реванша Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Ваш обмен веществ тормозит, как старый компьютер? Эти упражнения — кнопка "ускорить"
Что с вами делает гипноз: исследователи заглянули в мозг под гипнозом
Стилист откровенно высказался о провокационном наряде Бьянки Цензори
Ольга Бузова похвасталась подарком на День всех влюблённых: еле подняла
Юрий Куклачёв оценил новый проект Большого Московского цирка
Опасный перерасход масла: когда обычный долив превращается в серьёзную проблему
Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово ДНР
Как сэкономить до 5 тысяч рублей на ЖКУ: советы эксперта
Этот лайфхак навсегда изменил моё отношение к бургерам
Какие зависимости труднее всего побороть: результаты уникального исследования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.