Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово Донецкой Народной Республики.
Военные корреспонденты показали кадры группы уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины в окрестностях села Дачное в Донецкой Народной Республики.
На кадрах видно около десяти тел бойцов Вооруженных Сил Украины. Вероятно, все они принадлежали к одному подразделению украинской армии. Командование бросило своих погибших на позициях, которую они занимали.
Сам населенный пункт был освобожден 6 января в ходе активных наступательных действий группы "Южной" армии Российской Федерации.
По информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины потеряли в Курахово 80 процентов личного состава более 12 тысяч человек.
С 24 февраля 2022 года началась спецоперация на территории Украины.
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