Под Великой Новоселкой российская армия уничтожила группу наемников с символикой ООН.
Под Великой Новоселкой на юге ДНР группа иностранных наемных бойцов была уничтожена при попытки наката. Об этом проинформировал военнослужащий российской армии с позывным Китаец. У погибших обнаружены элементы символики ООН.
Боец российской армии сообщил, что 13 наемных солдат привезли на бронетранспортере и выгрузили недалеко от российских позиций.
По информации бойца российской армии, численность наемных бойцов, составляла около 13 человек.
У группы наемных солдат были найдены различные предметы береты, повязки и шевроны с логотипом международной организации.
Также обнаружены документы, указывающие на участие в миссии ООН в Сьерра-Леоне в 2004 году.
Ранее Министерство обороны России проинформировало о нанесении Вооруженными силами Российской Федерации поражения формированиям иностранного легиона ВСУ в ДНР.
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