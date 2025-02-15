Армия РФ уничтожила группу наёмников с символикой ООН в ДНР

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Под Великой Новоселкой российская армия уничтожила группу наемников с символикой ООН.

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО армия

Под Великой Новоселкой на юге ДНР группа иностранных наемных бойцов была уничтожена при попытки наката. Об этом проинформировал военнослужащий российской армии с позывным Китаец. У погибших обнаружены элементы символики ООН.

Боец российской армии сообщил, что 13 наемных солдат привезли на бронетранспортере и выгрузили недалеко от российских позиций.

По информации бойца российской армии, численность наемных бойцов, составляла около 13 человек.

У группы наемных солдат были найдены различные предметы береты, повязки и шевроны с логотипом международной организации.

Также обнаружены документы, указывающие на участие в миссии ООН в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Ранее Министерство обороны России проинформировало о нанесении Вооруженными силами Российской Федерации поражения формированиям иностранного легиона ВСУ в ДНР.