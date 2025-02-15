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ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов на Курском направлении

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области
1:05
Силовые структуры

По сообщениям Министерство обороны РФ, за текущие сутки в Курской области российские подразделения уничтожили 280 украинских солдат.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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В ходе боя были уничтожены четыре боевые машины с пехотой, один бронетранспортер, семь боевых машин, 12 автомобилей, два миномета, одна база радиоэлектронной борьбы, два мостоукладчика, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (в том числе два немецких БРЭМ Bergepanzer 2) и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее стало известно, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВСУ был выведен из Суджанского района из-за больших потерь.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что потери ВСУ в Курской области скорее ошеломили, чем впечатлили украинское общество. Поддубный добавил, что солдаты ВСУ начали использовать новые слова для описания своих сослуживцев, уничтоженных в Курской области.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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