ВСУ за сутки потеряли более 280 бойцов на Курском направлении

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По сообщениям Министерство обороны РФ, за текущие сутки в Курской области российские подразделения уничтожили 280 украинских солдат.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

В ходе боя были уничтожены четыре боевые машины с пехотой, один бронетранспортер, семь боевых машин, 12 автомобилей, два миномета, одна база радиоэлектронной борьбы, два мостоукладчика, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (в том числе два немецких БРЭМ Bergepanzer 2) и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее стало известно, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВСУ был выведен из Суджанского района из-за больших потерь.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что потери ВСУ в Курской области скорее ошеломили, чем впечатлили украинское общество. Поддубный добавил, что солдаты ВСУ начали использовать новые слова для описания своих сослуживцев, уничтоженных в Курской области.