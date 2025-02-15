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Зеленский: Украина потеряла 4 тысячи квадратных километров из-за Америки

Силовые структуры » Военные новости

В ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Медлительность в поставках военной помощи из Соединенных Штатов Америки стала одной из главных причин потери Украиной в 2024 году около 4 тыс. кв км территории.

Такие цифры озвучил украинский президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, если бы Америка вовремя присылала всю ранее обещанную Украине военную помощь, то Украина потеряла бы намного меньше территорий.

Ранее украинский президент сообщил, что не хочет запомниться тем президентом страны, который отдал ее территории.

В январе 2025 года в Минобороны сообщили о полном освобождении Курахово, а в феврале - Дзержинска (украинское название - Торецк). Оба населенных пункта находятся в ДНР. 
 
Стоит напомнить, что спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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