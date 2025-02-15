Президент Зеленский заявил о влиянии Путина на решения НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кого он считает самым влиятельным членом НАТО на текущий момент.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Во время выступления на основной сессии в Мюнхене украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что самым сильным членом НАТО является российский лидер Владимир Путин.

«Сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин, потому что его прихоти способны блокировать решения блока», — сказал Зеленский в ходе конференции.

По его словам, именно от решений российского лидера зависит «способность альянса предпринимать стратегически важные шаги».

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что согласен с идеей об отказе Киеву в членстве в НАТО.

Международная встреча европейских лидеров проходит в Германии с 14 по 16 февраля. На ней обсуждаются актуальные вопросы безопасности в странах Европейского Союза.