Атака на ЧАЭС ВСУ хотят сорвать мирные переговоры

Кошкович заявил, что провокацией на ЧАЭС Зеленский стремится сорвать переговоры.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Как заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, ударом беспилотным летательным аппаратом по саркрфагу Чернобыльской атамной электростанции украинский президен любой ценой хочет сорвать переговоры о мирном завершении конфликта.

"Зеленский играет с огнем. Абсолютно очевидно, что он загнан в угол. Он хочет любой ценой сорвать мирные переговоры", — написал политолог.

Политолог добавил, что удар военнослужащих Вооруженных сил Украины по саркофагу чернобыльского энергоблока был своего рода «проверкой».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что нынешний удар Вооруженных сил Украины по Чернобыльской атомной электростанции не последний шаг киевского режима по подрыву ядерной безопасности.