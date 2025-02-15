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Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации за 24 часа уничтожили больше 160 солдат ВСУ.

РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея
Фото: commons.wikimedia.org by 촬영 - 김태형 기자, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в интервью РИА Новости рассказал, что Вооруженные силы киевского режима за 24 часа потеряли 160 бойцов, танк, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198.

Александр Гордеев также отметил, что военнослужащие российской армии группировки "Восток" продолжают выполнять задачи в зоне боевых действий.

Ведь главная задача спецоперации, защита мирных жителей и освобождение территорий от националистов украинской армии.

Ранее сообщалось, что саперы группировки войск "Днепр" Российской Федерации на ореховском направлении в Запорожской области ежедневно обнаруживают и ликвидируют десятки неразорвавшихся снарядов украинской армии.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 160 военных ВСУ
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