Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации за 24 часа уничтожили больше 160 солдат ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в интервью РИА Новости рассказал, что Вооруженные силы киевского режима за 24 часа потеряли 160 бойцов, танк, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе М777 и М198.
Александр Гордеев также отметил, что военнослужащие российской армии группировки "Восток" продолжают выполнять задачи в зоне боевых действий.
Ведь главная задача спецоперации, защита мирных жителей и освобождение территорий от националистов украинской армии.
Ранее сообщалось, что саперы группировки войск "Днепр" Российской Федерации на ореховском направлении в Запорожской области ежедневно обнаруживают и ликвидируют десятки неразорвавшихся снарядов украинской армии.
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