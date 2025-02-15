МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину

Странам Европейского Союза "рано или поздно" придётся отправить войска на Украину.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Когда Трамп говорит, что в рамках сделки должны быть европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придётся вмешаться", — отметил глава МИД Польши.
По его словам, время для мирных переговоров ещё не наступило. А телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина он назвал ошибкой, отметив, что выступает против переговоров, якобы "снижает моральный дух на Украине".
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?