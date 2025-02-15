МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Странам Европейского Союза "рано или поздно" придётся отправить войска на Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО армия

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Когда Трамп говорит, что в рамках сделки должны быть европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придётся вмешаться", — отметил глава МИД Польши.

По его словам, время для мирных переговоров ещё не наступило. А телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина он назвал ошибкой, отметив, что выступает против переговоров, якобы "снижает моральный дух на Украине".