МО РФ: в ночь на 15 февраля над регионами обезврежено 40 БПЛА ВСУ

Над регионами Российской Федерации за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

В оборонном ведомстве 15 февраля проинформировали, что средства противовоздушной обороны РФ за последние сутки сбили 40 дронов Вооруженных сил Украины над территории России.

Пострадавших и повреждений при уничтожении дронов украинской армии в регионе нет.

Сообщается, что атака дронами ВС УКраины была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.

Этой же ночью дроны противника были замечены в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Силы ПВО защитили регион.

Стоит напомнить, что Вооруженные силы РФ каждый день защищают мирных граждан Донбасса от Вооруженных сил Украины.