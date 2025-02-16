Над регионами Российской Федерации за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников.
В оборонном ведомстве 15 февраля проинформировали, что средства противовоздушной обороны РФ за последние сутки сбили 40 дронов Вооруженных сил Украины над территории России.
Пострадавших и повреждений при уничтожении дронов украинской армии в регионе нет.
Сообщается, что атака дронами ВС УКраины была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.
Этой же ночью дроны противника были замечены в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Силы ПВО защитили регион.
Стоит напомнить, что Вооруженные силы РФ каждый день защищают мирных граждан Донбасса от Вооруженных сил Украины.
Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!