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ВС России взяли под контроль Березовку в ДНР

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска освободили населенный пункт Березовка в Донбассе.

НАТО армия
Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
НАТО армия

Вооруженные силы России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Березовка.

За последние сутки украинская армия потеряла примерно 1130 своих солдат. Так же российской армией был уничтожен объект военной аэродромной инфраструктуры Украины.

На курском направлении бойцы армии РФ отразили три контратаки киевского режима. На данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли почти 280 своих солдат, так же была уничтожена военная техника противника.

По информации за все время проведения специальной военной операции в курской области противник потерял более 60780 военнослужащих, 363 танка.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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