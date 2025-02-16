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Расчет дронов Анвара РФ нарушил логистику ВСУ рядом с Суджей- что из этого вышло

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Дроны "Анвар" российской армии нарушили логистику ВСУ в Курской области.

РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея
Фото: commons.wikimedia.org by 촬영 - 김태형 기자, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея

Боец с позывным "Бык" рассказал корреспонденту РИА Новости, что расчет дронов российской армии нарушил логистику украинской армии около Суджи в курской области, уничтожив за девять дней больше 50 целей.

"Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку", - сообщил "Бык".

Он отметил, что российские беспилотники успешно уничтожают разнообразную технику, включая бронетранспортеры и бронированные транспортные средства противника, которые используются для снабжения и атаки.

Отличная работа российской армии привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время.

Ранее военный волонтер и аналитик Роман Алехин сообщил, что в Вооруженных силах Украины замедлилась ротация после попадания в клещи в Судже.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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