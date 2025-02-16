Дроны "Анвар" российской армии нарушили логистику ВСУ в Курской области.
Боец с позывным "Бык" рассказал корреспонденту РИА Новости, что расчет дронов российской армии нарушил логистику украинской армии около Суджи в курской области, уничтожив за девять дней больше 50 целей.
"Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку", - сообщил "Бык".
Он отметил, что российские беспилотники успешно уничтожают разнообразную технику, включая бронетранспортеры и бронированные транспортные средства противника, которые используются для снабжения и атаки.
Отличная работа российской армии привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время.
Ранее военный волонтер и аналитик Роман Алехин сообщил, что в Вооруженных силах Украины замедлилась ротация после попадания в клещи в Судже.
Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!