Расчет БПЛА 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии уничтожил два мостоукладчика Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.
Оборонное ведомство России журналистам сообщило, что расчеты беспилотников российской армии с помощью FPV-дронов ликвидировали два мостоукладчика Biber Вооруженных сил Украины.
"Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", - говорится в сообщении.
Эта техника действовала в Курской области, однако в итоге армия Российской Федерации выследили машину и уничтожила ее точным ударом беспилотным летательным аппаратом.
В оборонном ведомстве проинформировали, что Вооруженные силы России тщательно контролируют обстановку. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, заключили в министерстве.
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