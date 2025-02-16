Расчет БПЛА ВС РФ подбил два мостоукладчика ВСУ-что произошло в Курской области

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Расчет БПЛА 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии уничтожил два мостоукладчика Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ танк

Оборонное ведомство России журналистам сообщило, что расчеты беспилотников российской армии с помощью FPV-дронов ликвидировали два мостоукладчика Biber Вооруженных сил Украины.

"Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника", - говорится в сообщении.

Эта техника действовала в Курской области, однако в итоге армия Российской Федерации выследили машину и уничтожила ее точным ударом беспилотным летательным аппаратом.

В оборонном ведомстве проинформировали, что Вооруженные силы России тщательно контролируют обстановку. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, заключили в министерстве.