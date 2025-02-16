Над Черным морем сбили БПЛА ВСУ

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Над Черным морем сбили беспилотник ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

В оборонном ведомстве сообщили, что над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны Вооруженные силы России уничтожили беспилотник украинской армии.

"В 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Накануне вечером над Славянском-на-Кубани была поражена воздушная цель противника.

Обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Стоит напомнить, что спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Главная цель специальной военной операции является освобождение территорий Донбасса от Вооруженных сил Украины.