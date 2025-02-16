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The Hill: лидер Украины Зеленский пытается продолжить конфликт, чтобы остаться у власти

0:50
Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине, чтобы сохранить свою власть. 

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Как пишет американское издание The Hill, лидер Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, для того, что бы оставаться у власти.

"Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти", — пишет автор.

Издание пишет, что если бы проводились выборы, Зеленский бы их проиграл, так как его поддержка падает.

Ранее украинский президент сообщал, что местные жители Украины полностью против выборов и не хотят о них говорить.

Как пишет американское издание, что поражение Украины становится все более очевидным, а военная помощь Соединенных Штатов Америки уменьшается.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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