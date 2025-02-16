Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине, чтобы сохранить свою власть.
Как пишет американское издание The Hill, лидер Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, для того, что бы оставаться у власти.
"Война должна продолжаться — это единственное, что удерживает Зеленского у власти", — пишет автор.
Издание пишет, что если бы проводились выборы, Зеленский бы их проиграл, так как его поддержка падает.
Ранее украинский президент сообщал, что местные жители Украины полностью против выборов и не хотят о них говорить.
Как пишет американское издание, что поражение Украины становится все более очевидным, а военная помощь Соединенных Штатов Америки уменьшается.
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