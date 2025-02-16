ТСН: в Белгород-Днестровском районе Одесской области прогремели взрывы, объявлена тревога

Взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины.
Как сообщают украинские СМИ, в городе Белгород-Днестровский (Одесская область) прогремели взрывы. В красной зоне остается Сумская область.
"Взрывы были слышны в Белгород-Днестровском районе Одесской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Оборонное ведомство Российской Федерации информацию о взрывах не комментировало.
Напомним, ночью 14 февраля на Чернобыльской атомно-электростанции произошел взрыв. По данным МАГАТЭ, после него на объекте произошел пожар.
Стоит напомнить, специальная военная операция на украинской территории началась 24 февраля 2022 года. Военнослужащие российской армии продолжают выполнять поставленные цели в зоне проведения боевых действий.
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