ВСУ перебрасывают войска к Запорожью с Западной Украины: что из этого выйдет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои подразделения к городу Запорожье с западной части страны.
Как сообщает военный эксперт, украинская армия с Запада Украины под Запорожьем проводят ротацию и стягивают большое количество личного состава и военную технику.
«Противник натаскивает туда личный состав, технику, причем в большом количестве из резервных подразделений», — сказал эксперт.
По мнению военного эксперта, в ближайшее время состоится большое противостояние.
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