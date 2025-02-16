ВСУ перебрасывают войска к Запорожью с Западной Украины: что из этого выйдет

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои подразделения к городу Запорожье с западной части страны.

Фото: Wikimedia Commons by Author Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Народно-освободительная армия Китая

Как сообщает военный эксперт, украинская армия с Запада Украины под Запорожьем проводят ротацию и стягивают большое количество личного состава и военную технику.

«Противник натаскивает туда личный состав, технику, причем в большом количестве из резервных подразделений», — сказал эксперт.

По мнению военного эксперта, в ближайшее время состоится большое противостояние.

Ранее житель Запорожья заявил, что Киев назначил руководить городом выходцев из Западной Украины.

Вооруженные Силы Российской Федерации освобождают территории и защищают мирных жителей Донбасса. с 24 февраля 2022 года продолжается спецоперация на территории Украины.